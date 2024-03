Alexa Ilacad kinikig sa promposal ni KD Estrada

Nakakakilig ang ginawang promposal ni KD Estrada para sa kanyang ka-love team at nililigawang si Alexa Ilacad!

Very personal nga ang da moves ng young Kapamilya actor para sa promposal niya this year dahil sa mismong kitchen niya ito ginawa at siya pa mismo ang nagluto ng two dishes na kinain nila.

Una niyang niluto ay isang appetizer, pero bago pa siya magluto ay dumating na si Alexa para tulungan siya sa pagluluto sa kanyang cooking vlog.

Kilig na kilig nga ang mga KDLex fans sa mga titigan ng dalawa habang nagluluto at ang pagpuri ni KD sa pag-fold ni Alexa sa wrapper.

“This is a beautiful fold,” sey ni KD.

Sarap na sarap si Alexa sa nilutong appetizer ni KD at nakakakilig din ang pagtitig nito sa kanya habang kumakain.

After kumain ay bumalik sila sa kitchen kung saan niluto ni KD ang paboritong food ni Alexa sa Japan, ang Gyukatsu.

Tinulungan siya ulit ni Alexa pero pinalayo siya ng binata sa kalan dahil ayaw niya raw itong matalsikan ng mantika.

Nang maluto ay kinain nila ito at saka nagsimula ang date nila. Habang kumakain ng niluto ni KD ay lumabas ang dog courier na may suot na question para kay Alexa.

“Mommy, will you go with Daddy to the prom?”

Nagulat naman si Alexa sa cute dog courier na lumabas at saka binigyan siya ng binata ng bouquet of flower.

“100% yes!” ang naging sagot ni Alexa at sinabi niya pang ‘best promposal ever’ na naranasan daw niya.

Sa interview ay sinabi ni Alexa na hindi raw niya in-expect na para sa promposal pala ‘yung cooking vlog ni KD dahil sinabihan na raw niya ito na matik na sila ang magka-date sa ‘Star Magical Prom 2024’ at wala na raw silang time para sa isang grand promposal.

Bago matapos ang interview ay ilang beses pinuri ni Alexa ang promposal ng Kapamilya actor na ‘cute, best, at unique’ raw at nagpasalamat siya kay KD sa ginawa nito.

Sey naman ni KD, deserve ni Alexa ang ‘cute, best, at delicious’ promposal.

Mukhang ang KDLex love team ang pinaka sa mga love team na aabangan sa ‘Star Magical Prom 2024’ na magaganap sa March 14.

Twelve days na silang nangunguna sa online poll para sa Prom King and Queen!

Bonggels! (Byx Almacen)