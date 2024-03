ABOT sa 34,000 pulis ang ikakalat sa iba’t ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng Oplan Ligtas Sumvac (summer vacation) 2024 upang masiguro ang kaligtasan ng mga lokal at dayuhang turista na dadagsa pagsapit ng Mahal na Araw.

“We are now in the final stage of our preparations for the Oplan summer vacation natin. In a few days we will craft our Oplan Sumvac. It’s just a matter of harmonizing. Hinihintay na lang natin yung mga recommended security deployment ng mga regional offices at yearly naman natin itong pinaghahandaan kaya initially meron pong mga around 34,000 na PNP personnel who will be deployed for the Oplan sumvac,” ani Philippine National Police Spokesperson Police Col Jean Fajardo sa isinagawang press briefing sa Camp Crame.

Ipapakalat ang mga pulis sa mga matataong lugar tulad ng mga pantalan, terminal, simbahan at iba pa. Maglalagay din ng mga police assistance desk bukod pa sa mga itatalagang mobile at foot patrol upang masiguro ang kaligtasan ng publiko .

Samantala,nasa 7,000 trained tourist police ang ikakalat sa mga tourist destination sa bansa para matiyak ang seguridad ng mga dumadagsang turista.

Hindi naman magtataas ng alarma ang PNP at binibigyan nila ng discretion ang mga director ng Police Regional Office (PRO) kung dapat magtaas ng alarma o hindi sa kanilang lugar.

Pinayuhan din ni Fajardo ang publiko na kung maaari ay huwag ng mag post sa social media kung saan sila nagbabakasyon gayundin ang pag-selfie dahil nagbibigay ito ng ideya sa mga kawatan para pagnakawan ang kanilang mga bahay.

Siguraduhin ding naka-lock ang pinto ng bahay at sarado ang mga bintana kapag aalis ng bahay para sa bakasyon at ibilin ito sa mapagkakatiwalaang kapitbahay.

(Edwin Balasa)