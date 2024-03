NASA 275 na tauhan ng Bureau of Corrections (BuCor) ang nanganganib na mawalan ng trabaho dahil sa kabiguan nilang makumpleto ang kanilang eligibility at educational requirements sa ilalim ng batas.

Ayon sa BuCor, ang Republic Act No. 10575 o Bureau of Corrections Act of 2013 ang nag-uutos ng professionalization at upgrading of standards sa mga appointment ng mga tauhan nito.

Binigyan ang mga tauhan ng BuCor ng limang taon mula sa petsa ng effectivity ng batas upang makuha nila ang minimum na educational qualification at eligibility.

Dagdag pa ng BuCor, pinalawig na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang deadline sa Marso 16, 2024 dahil sa COVID-19 pandemic.

May kabuuang 421 tauhan ang apektado rito pero nauna nang nag-file ng maagang pagreretiro ang 21 habang nakasusunod naman sa patakaran ang 105 na iba pa.