NAKAUWI na sa bansa ang 11 Pilipinong marino ng M/V True Confidence na nakaligtas mula sa missile attack ng Houthi group habang naglalayag ang barko sa Gulf of Aden noong Marso 6.

Dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang 11 marino lulan ng Ethiopian Airlines na galing sa Addis Ababa, Africa ganap na alas 5:22 nang hapon.

Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Department of Health (DOH), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Technical Education and Skills Development Authority at iba pang opisyal ng pamahalaan.

Ligtas at walang sugat ang 10 marino habang naka-wheelchair naman na lumapag ang isa dahil sa tinamong pilay sa kanyang paa habang nasa kasagsagan ng pagbakwit sa kanila habang nasusunog ang kanilang barko.

Nailigtas sila ng Indian navy na nagpapatrulya sa Red Sea at dinala sila sa Djibouti.

Isa ang nananatili pa sa ospital at hinihintay pang mabigyan ng clearance para makabiyahe.

Tatanggap ang mga Filipino crew ng benepisyo mula sa pamahalaan.

(Otto Osorio)