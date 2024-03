Naunsyami ang pag-usad ng arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy matapos bigyan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ng isa pang pagkakataon ang pastor na sumipot sa pagdinig sa Senado.

Sabi Zubiri, kakausapin niya si Senador Risa Hontiveros na magpalabas muna ng “show cause order” kay Quiboloy lalo pa’t nagkaroon ng ruling noong nakaraang taon ang Korte Suprema sa na­ging imbestigasyon ng Senado laban sa Pharmally Pharmaceuticals.

Noong Nobyembre 2023, kinakitaan ng Korte Suprema ang Se­nate Blue Ribbon Committee ng pagmamalabis sa paggamit ng kapangyarihan nito sa pagpapa-cite in contempt at pagpapa-aresto sa mga resource person ng Pharmally sa ikinasang imbestigasyon noong 2021.

“Remember the Pharmally issue about the indirect contempt? So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process,” sabi ni Zubiri sa panayam ng mga reporter.

“So ang request ko kay Sen. Risa, all she has to do is come up with another committee hea­ring really quickly, maybe today, maybe tomorrow, or Monday, to give a show cause order. Kasi nasa Supreme Court ru­ling yan eh. I don’t want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Pharmally issue,” dagdag pa niya.

Sa show cause order, hihingan ng paliwanag si Quiboloy kung bakit hindi siya dapat i-contempt ng Senado.

Nitong Martes natapos ang pitong araw na palugit kay Senador Robin Padilla para harangin ang arrest order kay Quiboloy. Apat lang ang pabor sa mosyon, kulang ng apat na senador para mabaligtad ang mosyon ni Hontiveros na maaresto si Quiboloy. (Dindo Matining)