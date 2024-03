SA ikatlong sunod na taon, muling hinirang na kampeon sa 50th Annual Nationwide Search for the Math Wizard ang isang estudyante ng University of the Philippines -Diliman noong Sabado.

Siya si Immanuel Josiah Baleta , BS Computer Science student sa UP-Diliman.

Ito ang ikatlong sunod na taon na hinawakan ni Balete ang titulo matapos na nagkampeon noong 2022 at 2023.

Taunang isinasagawa ng UP Math Club ang nasabing kompitisyon tuwing Pebrero na sinimulan noong 1974.

Si Baleta rin ang hinirang bilang top male elimination round scorer habang si Maria Mariella Dumaya naman ng De La Salle Unibversity-Manila ang kinilala bilang top female elimination scorer.

Ang kompetisyon ay isa sa mga prestihiyosong math competition sa bansa kaya naman daan-daang top mathematics engineering student mula sa iba’t ibang unibersidad at kolehiyo sa bansa ang sumali rito.

Bukod kay Balete, ang iba pang nanalo sa kompetisyon ay sina Jose Maria S. Bernardo II ng Ateneo de Manila University na tinanghal na Math Sorcerer (first runner-up).

Nanalo naman bilang Math Apprentice award (second runner-up) si Justin Teng Soon Khoo ng Mapua University.

Pang-apat naman si Jan Joshua Cruz ng De La Salle University-Manila habang fifth place si Marksen Viktor Lizarondo ng Lyceum of the Philippines University-Cavite at Charles Dwight Pelaez ng UP-Los Baños.

Ang 50th Annual Nationwide Search for the Math Wizard ay inindorso ng UP Diliman Institute of Mathematics, Mathematical Society of the Philippines at UP Diliman College of Science.(Edwin Balasa)