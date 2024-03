Ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo na isang mananaya sa lotto ang nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan, batay sa listahang isinumite ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa Senado.

“‘Yong PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan na siguro 1,000 pages iyon baka 2,000 sobrang kapal. Ang BIR wala pa,” paglalahad ni Tulfo sa interview ng DZBB nitong Martes.

“Ito nga po ang nasabi ko medyo nakakataas ng kilay, meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in one month. Meron doon nanalo 10 times in one month,” dugtong pa niya.

Aniya, sinuri ng Senate Committee on Games and Amusement ang pangalan ng mga nanalo sa lotto at dito lumitaw ang isang pangalan na nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan lamang.

“Siguro baka magkapangalan pero still pare-pareho ‘yong premyo ang pinanalunan. Kunwari six-digit, nananalo siya ng 4-digit, nananalo siya ng 2-di­git. Paulit-ulit in one month,” paliwanag ni Tulfo.

“Lalong dumami, lalong tumambak ang mga questions (sa lotto draw),” saad ng senador.

Muling sisiyasatin ng komite sa Lunes ang kontrobersya sa mga lotto draw, kabilang na ang e-lotto na agad napanalunan ang higit kalahating bil­yong pisong premyo noong Disyembre at Enero.

“Bakit tuwing draw, may nananalo na ngayon? Walang mintis. Samantalang noong panahon na wala pa tong e-lotto, ang tagal bago panalunan. Ina­abot ng isang buwan, dala­wang buwan, kaya ang ginagawa nila kinakargahan pa nila ang prem­yo para mas lalong lumaki,” wika ni Tulfo.

Nangako naman si PCSO General Manager Mel Robles na paiimbestigahan niya ang isyu ng better na 20 beses nanalo sa loob lamang ng isang buwan.

“I wouldn’t know [that]. Ako, personally, hindi ko po tintingnan ‘yon. Pero I’ll check, I’ll look into that kung meron pong ganon, kasi hindi naman po kami tumitingin na niyan after namin maibigay e,” ani Robles sa hiwalay na radio interview. (Dindo Matining)