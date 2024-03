Tribu ng Ata Manobo nagpasaklolo sa NBI, PNP

Dudulog sa National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine National Police (PNP) ang Tribu ng Ata Manobos mula sa Talaingod, Davao del Norte upang mahanap ang labi ng kanilang nakakatandang lider na si Bae Bibyaon Bigkay na ginamit lamang ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA -NDF) sa kanilang mga agenda.

Ito ang isiniwalat nitong Martes (March 12, 2024) ni Datu Bawan Jake Lanes, Executive Director NH Mindanao IP Council of Elders, at ng iba pa niyang ka-tribu sa virtual press conference ng Integrated Communications Operations Center (ICOC), the media bureau of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sinabi ni Lanes na hanggang ngayon ay di pa nila mahanap ang labi ni Bibyaon, na pinaniniwalaan nilang nailibing na sa Antipolo City, Rizal ng mga humawak sa kanyang mga CPP-NPA-NDF members. Anila’y nabalitaan nila ang pagkamatay ni Bibyaon sa isang Facebook post.

Bukod sa NBI at PNP, sinabi ni Lanes na dudulog din sila sa Department of Justice (DOJ) at Commission on Human Rights (CHR) upang imbestigahan ang pangyayari.

“Tama po ‘yon, through DOJ at after po nung CHR, ito po yung iniisip namin yung mga investigating agency o security sector natin na pwede makatulong like the NBI, the PNP para po maimbestigahan kung saan talaga nila ito inilibing”, pahayag ni Lanes.

“Sana matulungan kami sa paghahanap namin ng katarungan sa bangkay, sana matulungan kami. Yung nga ang problema ng pamilya talaga kaya sila dumulog sa Mindanao IP Council of Elders (MIPCEL) at sa CHR dahil nga po inilibing si Bae Bibyaon na malayo sa kanila at hindi din po siya ipinakita nung buhay pa siya,” dagdag pa niya.