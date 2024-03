Tao Kinakalampag Ng Extraterrestrials 

Mga Ka-Misteryo Ilang kalamidad na ba ang dumating sa buhay ng tao?

May nangyayaring kaguluhan tulad ng digmaan at maaaring mangyari pa sa hinaharap. Hindi na lingid sa tao ang ganitong pagkalampag ng nga nilalang para magising tayong lahat.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Hanggang ngayon may labanan pa ring nangyayari sa Ukraine at may mainit na tensyon sa South China Sea, at andyan din ang mga kalamidad tulad ng baha at lindol na maaaring tumama saan man.

Isang psychic na itago natin sa pangalan na Christopher ang nagsabi sa Misteryo na “parang desperado na ang mga nilalang at kailangan ang mas malakas na puwersa para magising na ang tao.”

Misteryo: “Paano itong dapat nang magising ang tao? Dapat ba itong katakutan?”

Christopher: “Well in effect dapat matakot ang tao kasi tatlong salita ang process na sinasabi ng mga extraterrestrial being.”

Misteryo: “Anong mga salita yan? Makahulugan ba yan?”

Christopher: “Maalala mo ba yung biglang nakita ang mga nilalang sa Miami Mall sa Florida? Andun ang strong message nila – Seeding, Herald & Retribution.”

Misteryo: “Ano yung seeding? Ano ang Herald? Ano ang retribution?”

Christopher: “Ang seeding ay process na dapat maging sensitive ang tao. Yung iba ay directly may changes sa psyche niya thru meditation, initiation & attunement, Yung Herald naman ay ikalat sa mundo ang kanilang mensahe kaya may mga channel ngayon na connected sa kanila for immediate revelation. At ang retribution ay para sa mga tao na maparusahan kapag hindi nakinig, hindi open and hind nag-adjust ng paniniwala at gawain.”

Misteryo: “Are you saying mandatory na talaga ito? Paano kung hindi maintindihan ng tao?” Christopher: “May consequences pero hindi natin alam pero tignan mo andaming namamatay ngayon. Pero hindi ito purging dahil those died have their purpose in the next lifetime.”

Inilahad na natin ang mensahe nila kung kayo na ang bahalang humusga at makinig ang mga bukas ang isipan at kalooban.

Para sa inyong komento mag-post lamang sa Abante-on line o kaya mag send ng katulad na karanasan sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.