Sumalang sa ‘TV Patrol’: Bernadette Sembrano binuking off cam sweetness ng DonBelle

Ang bongga ng DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano dahil sila ang naging Star Patrollers sa ‘TV Patrol’ noong Lunes!

Para sa promotions ng ‘Can’t Buy Me Love’ ang appearance nina Donny, Belle sa ‘TV Patrol’ at sobra silang kinabiliban dahil pareho silang magaling.

May tig-solo report pa sina Donny, Belle.

First couple Star Patroller daw ang DonBelle.

Sa dulo nga pala ng ‘TV Patrol’ ay nagmukhang talk show ang news program ng ABS-CBN dahil tsinika-tsika ng anchors na sina Noli de Castro, Karen Davila, Bernadette Sembrano-Aguinaldo, at Henry Omaga Diaz ang DonBelle.

At binuking nga ni Bernadette na off cam ay ang sweet nina Donny, Belle, ha!

Anyway, sa tsikahang ‘yon ay naikuwento ng DonBelle na nung Lunes ay last 40 episodes na lang ang ‘Can’t Buy Me Love’ serye nila na ipinalalabas din sa Netflix. So last 8 weeks na lang pala sila.

Anyway, may mga DonBelle fan nga pala ang humihirit at sana raw ay bumalik sa ‘TV Patrol’ sina Donny, Belle at maging Star Patrollers uli.

May iba rin na nagsabing bagay na magkaroon ng talk show o entertainment/lifestyle show sina Donny, Belle, ha!

Ano nga kaya at maisipan ng ABS-CBN Studios na after ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay sa ganung klaseng show naman sila isalang?

Puwede! (Jun Lalin)