Sinusuportahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) ang napipintong kumpirmasyon ni Secretary Ralph Recto bilang pinuno Department of Finance (DOF).

“It is high time that the DOF will be heade­d by someone who is not only competent in the field of finance and econo­mics; but more who had deep understanding of the agriculture sector,” pahayag ni SINAG Chair Rosendo So.

Sabi ni So, matagal na nakatrabaho ng mga local producer si Recto mula noong panahon na nahalal siya bilang representative ng 4th District ng Batangas noong 1996, at bilang three-term senator mula 2001-2007 at 2010 hanggang 2022.

Si Recto ay pangunahing kaalyado sa pagsabatas ng Rice Tariffication Law at paglantad ng mas na problema ng agricultural smuggling at iba pang ilegal na kalakalan na nakakaapekto sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. (Dindo Matining)