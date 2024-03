Inaprubahan ng House Committee on Legislative Franchises ang panukala na bawiin ang prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa Swara Sug Media Corp., na mas kilala bilang Sonshine Media Network International (SMNI) dahil sa mga paglabag nito.

Sa pagdinig nitong Martes, naghain ng mos­yon si Surigao del Norte Rep. Johnny Pimentel na aprubahan ang House Bill 9710 na akda ni 1-RIDER party-list Rep. Rodge Gutierrez.

“In the six hearings that we have conducted, this committee I believe was able to establish violations of Swara Sug to their franchise,” sabi ni Pimentel.

Ayon kay Pimentel, nilabag ng Swara Sug ang Section 4 ng prangkisa nito kaugnay ng responsibilidad sa publiko nang magpakalat ito ng maling impormasyon.

Nabigo rin umano ang Swara Sug na magpaalam at humingi ng permiso sa Kongreso kaugnay ng pagpapalit ng pagmamay-ari nito sa loob ng 60 araw.

Hindi rin umano inialok ng Swara Sug ang hindi bababa sa 30% ng stock nito sa mga Pilipino sa nakaraang 29 taon ng operasyon nito.

“All arguments and issues have been exhaustively discussed. And we have established violations by Swara Sug of at least four sections of its franchise - Sections 4, 10, 11, and 12,” sabi ni Pimentel.

“Klarong-klaro po ang violations nila. On this note, I move that we approve Bill No. 9710 on the termination of Swara Sug’s legislative franchise,” dagdag pa nito.

Ang mosyon ni Pimentel ay nasegundahan at inaprubahan ng chairperson ng komite na si Parañaque City Rep. Gus Tambunting matapos itong walang marinig na tumutol.

Tinangka ng abogado ng SMNI na mabasa ang position paper ng SMNI sa HB 9170 subalit hindi na ito pinagbigyan.

Ayon kay Tambunting isinumite ng SMNI ang position paper nito 30-minuto bago nagsimula ang pagdinig.

“How could you expect us to reproduce it and give all members a copy? November pa pinag-uusapan na natin ito, tapos magsu-submit kayo ng position paper 30 minutes before the hea­ring? That’s truly unfair,” sabi ni Tambuting. (Billy Begas/Eralyn Prado)