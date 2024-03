Iimbestigahan ng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay)-Cavite at Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya)-Cavite ang sunod-sunod na sunog dahil posibleng sinadya ito lalo pa’t malapit sila sa reclamation site.

Ayon sa Kadamay at Pamalakaya, may naka­binbin sa infrastructure at reclamation projects sa coastal area ng Cavite kaya posibleng sinadya ang sunog upang magsilayas ang mga nakatira rito.

“Given these circums­tantial precedents, there is a high probability that the fire incidents were not by accident, but rather intentional,” saad ni Aries Solenad, secretary-general ng Pamalakaya-Cavite.

“It has been established that setting a community on fire is the easies­t and most effective way to demolish an entire community to pave the way for projects for corporate aggression,” dagdag pa niya.

Kabilang sa nangyaring sunog ay noong February 8 sa Brgy. Aniban II, Bacoor City; February 9 sa Brgy. Pulvorista, Kawit; February 10 sa Brgy. Niog I, Bacoor City; February 17 sa Brgy. Niog I, Bacoor City: at February 27 sa Brgy. Talaba VII, Bacoor City.