Rosita Bradborn sapol gold medal sa 15th Asian Lawnbowls tourney

INANGKIN ni Rosita Bradborn ang titulo sa women’s singles upang iangat sa apat na ginto, isang 1 pilak at tatlong tansong medalya ang nahakot ng Pilipinas sa 15th Asian Lawnbowls Championships sa Pattaya, Thailand.

Binigo ni Bradborn ang nakatapat na si Thaddaow Phandeec ng host Thailand, 21-15, para makuha ang women’s singles gold medal habang ganoon din ang ginawa nina Elmer Abatayo at Rodel Labayo sa Thai pair nina Sarawut Vongjunsa at Anuruk Rodmanee para sa 16-11 panalo sa men’s pairs finale.

Hindi naman nagpaiwan si Angeleca Abatayo sa kanyang mga elite teammate sa pagwawagi sa junior women’s singles, unang nagwagi ng gintong medalya ang women’s triples nina Ainie Knight, Hazel Hagonoy at Sharon Hauters noong Huwebes, ang nag-iisang pilak ay inihatid nina Knight, Hagonoy, Hauters at Marisa Baronda habang ang bronze medals ay napanalunan ng women’s pairs, men’s triples at men’s singles squad.

Isa ito sa mga pinakaproduktibong kampanya ng bansa sa kasaysayan ng kompetisyon sa Asya, kasama ng PH team sina coach Ronalyn Redima, Nissan Christopher Dagpin at Sarah Vail, team manager Rosever Pascua, Philippine Lawn Bowls Association President Benito Pascual II at treasurer John Higo.

(Lito Oredo)