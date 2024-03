Isinulong sa Kamara de Representantes ang pagsasagawa ng pag-aaral kung dapat pang palawigin ang implementasyon ng Rice Competitive Enhancement Fund (RCEF) na magtatapos na sa Hunyo.

Inihain ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee ang House Resolution 1636 upang pag-aralan ang pagpapalawig ng RCEF na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na maging moderno ang pagsasaka sa bansa.

Sa P10 bilyong pondo na inilalaan sa RCEF taon-taon, 50% ang napupunta sa Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech), 30% sa binhi, 10% sa pautang sa mga magsasaka, at 10% sa mga extension service na ibinigay ng PhilMech, PhilRice, Agricultural Training Institute, at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ayon sa batas, ang RCEF ay tatagal lamang ng anim na taon mula sa pagsasabatas ng Rice Tariffication law. Umaapela umano ang mga grupo ng magsasaka na palawigin ang implementasyon ng RCEF.

“Since its enactment, there is a need for Congress to comprehensively assess the accomplishments and challenges met in implekmenting this program and how it has positively impacted the lives and livelihood of our rice farmers,” sabi ni Lee. (Billy Begas)