Naudlot ang promosyon ng isang opisyal ng Philippine Army (PA) matapos itong harangin ng kanyang asawa sa makapangyarihang Commission on Appointments (CA).

Sa panayam ng mga reporter, ibinahagi ni Tessa Luz Reyes-Sevilla ang napakasakit na karananasan sa kanyang asawang na si Ranulfo Sevilla, nominado para sa promos­yon sa brigadier general ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“I think ‘di niya deserve maging isang general sa aking paniniwala kung isa kang heneral naiintindihan mo ang responsibility, accoun­tability of the people,” pahayag ni Tessa, bago ang pagdinig ng CA.

Lahad pa ni Tessa, matagal umanong siyang nanahimik at tiniis ang mahabang panahon ang diumano’y pag-abusong naranasan niya sa kamay ng kanyang asawang sundalo. Maliban sa pa­ngangaliwa, nakaranas din umano ng pisikal at mental na pag-abuso ang kanyang mga anak sa kanyang asawa,

“Ganon ba ang isang kapita-pitagang gentleman na nag-gra­duate sa prestihisyosong academy, hinahayaan nakatira sa loob ng kampo ang kabit. Kaming mga anak ay nagmamakaawa. ‘Yan ba ang ipo-promote n’yong general, matagal na kaming naghihirap tinitiis namin,” sambit pa niya.

Nitong Martes, nagsagawa ng executive session ang mga miyembro ng CA panel on national defense para talakayin ang appointment ni Sevilla. Pagkatapos nito, ipinagpaliban ang kumpirmasyon ni Sevilla. (Dindo Matining)