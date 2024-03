Poster ng serye nina Marian, Gabby pinulutan ng mga basher

Trending ang teaser art card poster ng comeback teleserye ni Marian Rivera na ‘My Guardian Alien’.

Marami kasi ang napangitan sa nasabing poster dahil para lang daw promo material ng isang family planning brochure habang may nagsasabi ring parang label ito ng mga gatas.

“Reyna ng Kamuning si Marian pero ba’t mukhang pamphlet/brochure ng DOH for family planning yang poster. Kaloka.”

“Parang cover ng librong pang grade 2 ’Halina’t Magbasa’.”

“Parang pang label ng lata ng ___ (brand ng isang gatas). Shorrooot.”

Nakaka-underwhelm at hindi nga raw deserve ng Kapuso Primetime Queen ang ganung klaseng poster para sa kanyang comeback teleserye.

“Hindi man lang binigyan ng 10% na effort? Sayang ang momentum, kalocca!”

May ilan pang kinumpara ang treatment ng Star Cinema para sa comeback movie ni Marian at ng asawa niyang si Dingdong Dantes na ‘Rewind’ kung saan ginawang event ang launch ng poster at gayundin ang mga teasers nito.

May ilang Kapuso fans tuloy ang inggit na inggit sa mga teleserye at movie posters ng Kapamilya na talagang pinagkagastusan at pinag-iisipan ang design at konsepto.

May ilang Kapuso faney naman ang nag-defend at sinabing hindi pa ito ang main poster.

Anyway baka naman bonggahan ng mga Kapuso ang official poster at marami pa silang time para magpasabog at magpiga ng creative juices dahil sa April pa naman eere ang primetime serye na ito nina Marian at Gabby Concepcion at dinirek ng award-winning director na si Zig Dulay, ha!

So kalma lang sa mga basher at huwag gawing pulutan ang teaser art card na inilabas ng Kapuso, ‘noh?!

Feeling naman namin ay pasabog ‘yung official poster na ilalabas ng GMA-7, ha!

’Yun na! (Byx Almacen)