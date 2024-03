Piolo Pascual namula sa hiya nang tsansingan

Hanggang ngayon ay aliw na aliw ang mga netizen sa video na kumalat sa X (Twitter) na magkatabi sina Piolo Pascual at Apo Whang-od.

At dahil si Apo Whang-od ang bida sa kuwentong ito, at alam naman natin ang nakasanayan niya, na kapag may nagpapa-tattoo sa kanya, automatic na agad, lalo na kapag lalaki, na hahawakan, hihipuin niya ang talong!

At siyempre, hindi exempted si Piolo sa nakasanayan na `yon ni Apo Whang-od. At kitang-kita nga sa video na mula sa legs ay gumapang ang kamay ni Apo Whang-od sa gitnang bahagi ng katawan ni Papa P, at `yun nga, medyo natagalan ang kamay niya sa part na `yon.

Sa umpisa parang gusto pang pigilan ni Piolo ang kamay ni Apo Whang-od. Pero hindi niya nagawang pigilan ito, at ang nagawa na lang niya ay tumawa na tila hiyang-hiya!

Nagtakip na lang si Piolo ng mukha habang tawang-tawa. At yes, ang pula-pula ng mukha ni Piolo sa ginawang `yon ni Apo Whang-od.

Well, para sa mga netizen, malaking karangalan kay Piolo na napabilang siya sa mga kalalakihan na nahipuan ni Apo Whang-od, ha!

“It’s a treat for Piolo to be touched by an icon.”

“Sana all nahipo ni Apo Whang-od.”

“Ang suwerte hahahaha!”

“Hindi siguro na-inform si Piolo sa habit na `yan ni Apo Whang-od.”

“Hala sanaol talaga.”

“Well she definitely earned that privilege. This is so funny.”

“Aliw talaga, hahahaha.”

“Ay Apo Whang-od hindi ko kinaya.”

“Naku ikaw na talaga Apo Whang-od.”

“Apo Whang-od please, ako naman ang pahipuin mo kay Papa P.”

“Parang bet ko maging si Apo Whang-od.”

“Apo Whang-od tumabi ka po muna, ako na bahala kay Piolo.”

“Kailangan ko pa ba talagang maging National Treasure para lang mahipo si Piolo?”

Anyway, noong April 2023 ay naging cover ng Vogue Philippines si Apo Whang-od, sa edad na 106!

Bongga! (Dondon Sermino)