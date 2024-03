Pinay aprubado ng Vatican na gawing santo

INAPRUBAHAN na ng Vatican ang pagnanais ng diyosesis sa laoag, Ilocos Norte na gawing isa sa pinakabatang santo ang 13-anyos na si Niña Ruiz-Abad.

Pinahintulutan ng Dicastery for the Causes of Saints ang diyosesis na suriin ang reputasyon at kabanalan ni Abad.

Sinabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na sa murang edad ay may malakas na debosyon sa Eukaristiya si Abad noong nabubuhay ito.

Edad 10 nang masuri siya na may sakit sa puso. Pumanaw ang dalagita noong Agosto 16, 1993 at kinilala ito ng Simbahang Katolika bilang servant of God dahil sa madalas na pagdarasal at pagdadala ng rosaryo.

Kumpara sa kanyang mga ka-edad na mahilig sa paglalaro, inilaan naman niya ang kanyang mga oras sa pagdarasal, pamamahagi ng mga rosaryo, Bibliya, prayer book, imahe ng mga santo at iba pang religious item.

(Carl Santiago)