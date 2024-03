Inanunsyo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na simula sa Hulyo ay magbibigay na ng libreng mammogram at ultrasound service ang Philippine Health Insu­rance Corp. (PhilHealth).

“I commend PhilHealth for their swift action in responding to our call to provide free mammogram and ultrasound examinations to our women. This initiative reflects the commitment of the administration of President Marcos to prio­ritize the health and well-being of Filipino women, ensuring access to crucial preventive care,” sabi ni Romualdez.

“This is the best news we can give to the Filipino women, especially during Women’s Month,” dagdag pa nito.

Nakipagkita si Romualdez sa mga opisyal ng PhilHealth sa pa­ngunguna ng Presidente at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr., bago bumiyahe kasama si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa Berlin, Germany at Czech Republic.

Sa pakikipagpulong ay nakasama ni Romualdez si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo.

“We will deliver, sir. We will not fail you; we need to deliver. We are really confident that we will be able to fulfill your request,” sabi ni Ledesma kay Romualdez.

Ayon kay Romualdez, malaki ang maitutulong ng libreng mammogram at ultrasound sa panga­ngalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. (Billy Begas/Eralyn Prado)