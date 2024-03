Papa P magaling mag-ipon ng pera

Ang tarush ng bagong model ng isang car brand.

Kung magkakaroon ako ng kotseng ‘yon, isasakay ko malamang ang ilang mga celebrity para matanong na rin sila ng kung ano-ano.

Una kung isasakay si Piolo Pascual at tatanungin ko kung paano makakaipon din ng pera.

Sa showbiz, isa si Papa P sa napapabalitang maraming pera, ha!

Isasakay ko rin sina Daniel Padilla at Dominic Roque at tatanungin ko sila sa drama ng pakikipaghiwalay nila.

Pero papayag ba naman silang magkasamang sumakay sa kotse ko, eh, hindi na rin kasi sila friends.

Isasakay ko rin ang buong SB19 para matanong kung sino sa kanila ang may pinakamalaking paa, at ang palakihan ba ng paa ay nakakaapekto ba sa samahan nila?

Kung sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado naman ang isasakay ko, tatanungin ko sila on how to effectively build a blended family.

Sina Joshua de Sequera at Ricci Rivero ay type ko ring isakay para magkalinawan kung alin ang mas masarap laruin — volleyball o basketball ba?

Si Ms. Annabelle Rama ang isa pa sa mga gustong kong isakay para itanong kung paano siya naging generous na anak, maalaga sa mister at anong mothering style ang hinulma ng sarili niyang ina?

Isasakay ko rin sina Dingdong Dantes at Marian Rivera at tatanungin ko ukol sa kung paano nila tatalunin ang mga sarili nila matapos ang phenomenal success ng ‘Rewind’.

Pa-fact naman. Lambing lang. Tulad ng car model na tinutukoy namin, dapat ang karu mo could make you feel safe. Wala kang fear. Laging feeling protected. May tatag na maaasahan, ‘di basta-bastang makakalampag. May safety features na kaya kang ilayo sa peligro. Parang pagmamahal ng Diyos, na ramdam na ramdam mo.