Obvious na may relasyon: Kim Chiu, Paulo Avelino twinning ng t-shirt

Ang bongga ng video na shinare ni Kim Chiu sa kanyang Instagram story!

Kinunan nga ni Kim si Paulo Avelino habang inaayusan sa isang tent.

Parang nagulat nga si Kim nang makitang twinning ang shirts nila ni Paulo.

Parehong naka-‘The Eras Tour’ shirt sina Kim, Paulo.

Black ‘yung kay Paulo at white naman ang kay Kim.

Ang kulit nga ng tsikahan nina Kim, Paulo sa video na iyon.

Inusisa ni Paulo si Kim at sinabing, “Bakit mo ako ginagaya ng t-shirt?”

Panay naman ang bungisngis ni Kim at nag-dialogue kay Paulo ng, “So saan tayo manonood ng concert?”

Nilagyan din ni Kim ng caption ang video na iyon.

“Accidentally twinning with the boss today!!! Hahaha Gulat ako ah! I therefore conclude you’re now a #Swiftie Hi @taylorswift.”

Ang duda naman ng followers ni Kim, pasalubong niya ang black shirt na suot ni Paulo.

Nagpunta kasi si Kim kamakailan sa Singapore at nanood ng concert ni Taylor Swift, ha!

At dahil twinning sila ng t-shirt ay may mga nagsabi rin na mas lalong na-obvious na may relasyon talaga sina Kim at Paulo.

Anyway, naniniwala naman ang ChiuPau fans nina Kim, Paulo na marami pang kulitang magaganap sa dalawa dahil sa serye nilang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ na mag-i-streaming na sa Viu simula sa March 18.

Libre lang na mapapanood ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa Viu, pero may ino-offer din sila na premium subscription.

Siyempre mapapanood din ito sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN, pero ia-announce pa lang ang tungkol doon.

Bongga! (Jun Lalin)