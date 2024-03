Nominasyon para sa Quezon Medalya ng Karangalan, muling binuksan

Nagbabalik muli ngayong taon ang pinaka-prestihiyosong parangal para sa natatanging anak ng lalawigan ng Quezon – ang Quezon Medalya ng Karangalan.

Ito’y ginagawad upang gunitain ang buhay ng dating pangulong Manuel L. Quezon at ipinagkakaloob sa mga inidibiwal na nagpamalas ng angking galing at kontribusyon sa iba’t ibang larangan gaya ng Public Service, Health and Science, Humanities and Philanthropy, Agriculture, Environment, Education, Sports, at Culture, Music, and the Arts.

Nahahati sa dalawang kategorya ang nasabing parangal. Ang Quezon Gintong Medalya ng Karangalan Life Achievement Award ay iginagawad sa Quezonian na nagpamalas ng katangi-tanging husay na kinikilala sa nasyonal at internasyonal na kanilang larangan dahil sa mahalagang kontribusyon nito.

Samantala, ang Quezon Medalya ng Karangalan Special Achievement Award ay iginagawad naman sa mga Quezonian na nagpamalas ng katangi-tanging kontribusyon na kinikilala sa lokal at probinsyal na kanilang larangan.

Sa opisyal na muling pagbabalik nito, bukas na rin ang nominasyon sa bawat kategorya kaya’t kung isa ka sa mga kawalipikadong Quezonian na nabanggit, maaari nang magfill-up sa sumusunod na link: https://bit.ly/3IctXsj

Nakatakda namang magtapos ang nominasyon para sa prestihiyosong parangal sa darating na Mayo 31, 2024.

Para sa ibang mga katanungan at impormasyon, makipag-ugnayan sa Facebook Page ng Quezon Provincial Tourism Office.