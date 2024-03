INALERTO ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI) ang publiko laban sa isang mapanlinlang na post sa Facebook na naka-link sa isang Dr. Gavino Trono.

Idiniin ng NKTI na hindi nito sinusuportahan ang anumang produkto na gumagawa ng mga maling pahayag tungkol sa pagpapagaling o pag-iwas sa bato at iba pang mga sakit.

“We would like to warn the public of endorsements from certain groups, organizations, or private individuals claiming to be from the NKTI,” giit nito.

Hinimok nito ang publiko na maging maingat sa mga pag-endorso mula sa mga indibidwal o grupo na nag-aangking kumakatawan sa NKTI.

“We are advising our patients and other stakeholders to visit only NKTI’s official channels such as its website and Facebook page for legitimate information about our services,” ayon pa sa NKTI.

(Carl Santiago)