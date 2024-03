Nesthy Petecio, Aira Villegas uupak sa 2024 Paris Olympics

BALIK sa Olympics si Nesthy Petecio habang first timer si Aira Villegas sa paparating na 2024 Paris Games kasunod ng magkahiwalay na panalo sa First Olympic Qualifying Boxing Tournament 2024, Martes ng umaga (oras sa ‘Pinas), sa E-Work Arena sa Busto Arsizio, Italy.

Nakamit nina Petecio at Villegas ang kani-kanilang silya patungong Paris Olympics sa paboritong women’s-57kgs division at women’s -50kgs light-flyweight bout ayon sa pagkakasunod, upang samahan si Olympic bronze medalist at undefeated professional boxer Eumir Felix Marcial.

Nagawang higitan ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Petecio si 2016 European Championships bronze medalist at Tokyo Olympian Esra Yildiz ng Turkey sa pamamagitan ng 4-1 decision.

Mula sa pag-angat ng kamay ni referee Bachir Abbar, apat na hurado ang nagbigay ng pare-parehong 29-28, habang ang isa ay ipinagkaloob ang 29-28 sa Turkish boxer upang makatapat si Julia Szeremeta ng Poland sa finals ngayong Miyerkoles ng umaga (oras sa Maynila), na tinalo naman sa magkahiwalay na semifinals match si Alyssa Mendoza ng Amerika sa iskor na 3-2.

Naging impresibo muna sa kanyang mga nagdaang laban ang 31-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur matapos tapusin nang maaga ang laban kay Andjela Brankovic ng Serbia sa first round sa bisa ng Referee Stop Contest sa round-of-64.

Sunod na nakakuha ng knockdown patungo sa unanimous decision win kontra kay Claudia Nechita ng Romania sa round-of-32, dinomina naman sa round-of-16 si Canan Tas ng Germany, gayundin si Maud van der Toorn ng the Netherlands sa 5-0 iskor sa quarterfinals.

Naunang sumubok si Petecio na makapasok sa Paris Olympics sa nagdaang 19th Asian Games sa Hangzhou, China subalit hindi ito pinalad matapos na mabigo kay two-time Asian at world titlist Lin Yu-Ting ng Chinese Taipei sa round-of-16 sa bisa ng 1-4 split decision.

Minsang nakapasok ang two-time Asian Championships bronze medalist at 2015 runner-up sa Tokyo Games dahil sa mataas na rankings na ibinase noon ng International Olympic Committee (IOC) Boxing Task Force.

Natupad naman ng 28-anyos mula Tacloban City, Leyte na si Villegas ang pangarap na makapasok sa Olympics matapos talunin si 75th Strandja International Boxing Tournament bronze medalist Zlatislava Chukanova ng Bulgaria sa pamamagitan ng 5-0 unanimous decision, upang makuha ang isa sa apat na puwesto sa women’s -50kgs light-flyweight class.

Sunod na makakatapat ng 5-foot-2 southpaw si 2016 Rio Olympics bronze medalist Ingrit Valencia ng Colombia. Isang two-time Olympian ang 35-anyos na Colombian na tatlong beses nagwagi ng titulo sa South American Games at Central American and Caribbean Games, habang runner-up ito sa 2022 Istanbul World Championships at bronze sa 2023 New Delhi.

(Gerard Arce)