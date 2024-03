Nagpapatutsadahan sa IG? Kyline Alcantara, Mavy Legaspi pinagsasabong

Ang taba ng utak ng mga faney! Naiisip nila na tila nagkakaroon ng sagutan sa Instagram sina Kyline Alcantara, Mavy Legaspi.

Si Kyline kasi, mahilig mag-post ng mga mensahe na may ibig sabihin, pero pahulaan kung kanino ba niya gustong ipatama ang nilalaman.

Tulad nga ng mensahe niya na, “Reminder: Those who leave everything in God’s hands will eventually see God’s hands in everything.”

May chika rin siya kamakailan na, “Time is non refundable. Enjoy the journey.”

At si Mavy naman, biglang-bigla ay may mensahe rin na…

“Recharged.

“Back in Manila.

“No one is going to tell me how to live my life, who I choose to love, or how I am supposed to act.

“I was raised too well to be doing questionable things.

“Independent enough to make my own decisions and be smart to be grateful, faithful and thankful as well.

“I don’t need your reminders – you don’t need to teach me ‘how to be me’ thank you very much.

“2 new signed deals.

“Back to work.

“God is good.

“I am back!”

Well, parang kailan lang, sa mga presscon ng mga serye na kasama sila, halos hindi mapaghiwalay ang mga kamay nila sa pagkakahawak, ha!

At parang kailan lang, halos maihi sa kilig ang mga faney nila sa mga paandar nila sa social media, pero ngayon, ang mga mismong fan din nila ang gumagawa ng isyu, o nag-iisip na pagsabungin sila, ha!

Well… (Dondon Sermino)