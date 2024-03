Mga NBA sugarol nahahati sa Sacramento, Milwaukee

MAGANDANG laban at magandang tayaan sa NBA bettting sa paghaharap ng Sacramento Kings at Milwaukee Bucks ngayong Miyerkoles (Martes ng gabi sa Tate).

Ito’y dahil balikatan ang odds kaya mapapalaban ang mga pera ng mga mahihilig tumaya sa NBA games.

Bahagyang liyamado ang dadayong Bucks, may 1.71 odds sila laban sa 2.19 ng Kings na may homecourt advantage.

Nasa second place ng team standings sa Eastern Conference ang Bucks na may 42-23 karta habang nag Sacramento ay pang-pito sa Western Conference tangan ang 36-27 record.

Gayunpaman, may minus 2.5 pa rin ang Milwaukee sa handicap match at magiging 1.91 ang kanilang dibidendo habang 1.94 ang sa Kings sa plus 2.5 sa final scores.

Sasandalan ng Bucks sina Giannis Antetokuonmpo at Damian Lillard para ikadena ang two-game winning streak.

Ang ibang puwedeng tayaan sa NBA games ay ang New York Knicks (1.42) kontra Philadelphia 76ers (3.00), Memphis Grizzlies (2.13) laban sa Washington Wizards (1.76) at Oklahoma City Thunder (1.36) katapat ang Indiana Pacers (3.25).

(Elech Dawa)