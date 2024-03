Maymay Entrata, Edward Barber posibleng magkabalikan

Marami ang natuwa na muling nagsama ang ex-love team na sina Maymay Entrata at Edward Barber.

Kasama kasi sila ni Robi Domingo na nag-intro ng isang segment sa ‘ASAP Natin ‘To’ noong Linggo at nagpakilig pa sa mga MayWard fans ay ang spiel ni Maymay.

Nang sabihin kasi niya ang word na ‘experts’ ay nag-react si Robi kaya naman napatigil ang dalaga.

Pero ang lalong nagpakilig sa mga faney at maski kay Robi ay nang ulitin ni Maymay ang word na ‘expert’ ay binigyan diin niya ang ‘ex’ kung saan tinapat niya ang kanyang kamay sa ex-love team partner niyang si Edward.

After ng ilang minuto ay trending agad sa mga social media platforms na X (dating Twitter) at TikTok ang nasabing clip at looking forward nga ang mga netizen na magkaroon ng balikan ang MayWard love team na nagpakilig dati sa mga viewers lalo pa’t napapabalitang single na ulit ang ‘AMAKABOGERA’ singer dahil hiwalay na raw siya sa kanyang Canadian boyfriend na si Aaron Haskell.

Sey ng isang X user, “Bakit parang pareho kayong masaya, tapos namumula si Papa Ed (Edward) pero si presidente (Robi), kilig yarn.”

Wishing naman ng another MayWard project ang post ng isang faney, “Grabe sobrang fan ako ng MayWard dati.. Nakakamiss din.. Sana magka-project sila na rom-com kasi iba talaga chemistry nila.”

Meron din ilang fans na nag-request na isalang ang dalawa sa hit segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘EXpecially For You’.

Viral naman sa Facebook ang whisper challenge ng MayWard para sa isang magazine kung saan talagang nagpakilig ang dalawa habang hinuhulaan ang sinasabi ng isa’t isa.

Ang nasabing whisper challenge video ng MayWard ay may higit 700,000 views na and still counting.

Bonggels kung muling mabuhay ang kanilang love team dahil nakakakilig naman talaga sila.

‘Yun na!