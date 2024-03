Liza Soberano umeksena sa Elton John after party

Hindi na nagugulat ang mga netizen kapag nagpo-post si Liza Soberano ng mga ganap niya sa Amerika.

Meaning, sanay na sila na nag-a-attend nga si Liza sa mga Hollywood event, tulad nga ng Elton John AIDS Foundation 32nd Annual Academy Awards Viewing Party o Elton John After Party – Oscars.

“And that sums up the 2024 awards season! Thank you so much to @eltonjohn and @ejaf for having me! #EJAFOscars,” sabi ni Liza sa kanyang mga bagong photo.

At siyempre, super expensive na naman ang look ni Liza. Na tipong kahit itabi mo sa mga Hollywood stars, hindi talaga siya magpapakabog, kung ganda ng mukha rin lang ang pag-uusapan.

At bongga nga na hindi na rin matitindi ang banat kay Liza, na hindi nga tulad noon, na sinasabi na wala naman siyang ganap sa Amerika.

Pero ngayon nga, tila sanay na ang mga faney na makita ang mga post niya na nag-a-attend siya ng mga Hollywood event.

At yes, imbitado nga si Liza sa party na `yon ni Elton John! May mga photo nga na todo posing din siya sa harap ng mga photographer.

Anyway, Hollywood star na talaga ang tawag sa kanya ng mga Pinoy fan:

“My Hollywood queen slaying again, proud of you Hopie.”

“Oxygen please. She take my breath away.”

“Our Hollywood star flexing her comeliness with grace.”

“Grabe ‘yung ganda.”

“Slay queen always proud of you.”

“Ahhhhh gorgeous.”

“So lovely & prettiest our Hollywood star.”

“Stunning.”

“Oh my God, Liza! Simply gorgeous! Love ya!”

Siyanga pala, ilan sa mga dumalo sa Elton John After Party ay sina Heidi Klum, Neil Patrick Harris, David Burtka, Tiffany Haddish,

Anyway, noong 2022 ay naka-attend din si James Reid sa Elton John After Party.