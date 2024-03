KD Estrada may hugot sa break up billboard? 

Nadaanan ni KD Estrada ang controversial ‘Wag na tayo mag break please (with sad face emoji) Love, D’ billboard.

Pinag-usapan ang billboard na iyon na ang hula ng netizens ay baka pinalagay ni Daniel Padilla o Dominic Roque.

Sabi kasi ng mga Marites, baka for Kathryn Bernardo raw ang billboard na iyon kung si Daniel ang nagpalagay. Ang iba naman, ipinipilit na si Dominic ang nagpa-billboard para naman kay Bea.

Anyway, sabi ni KD sa kanyang Instagram story, “Saw this while driving.”

May laughing face with tears emoji ang post na iyon ng ka-love team ni Alexa Ilacad.

Sabi ng ibang mga taga-showbiz na nakatsikahan namin, may hugot daw ba si KD tungkol sa billboard na iyon?

Anyway, kung saka-sakali raw, hindi naman puwedeng magpa-billboard ng ganun si KD dahil imposibleng mag-break agad sila ni Alexa dahil hindi pa naman sila umaaming magdyowa na, ‘noh?!

Hanggang manliligaw pa lang kasi ang status ni KD kay Alexa although may mga nagdududa at nagsasabing obvious na may relasyon na sila, ha!

So bago mag-break, dapat umamin muna sila.

Eh ang fans din nila ay naiinip na kung kailan ba sila aamin na sila na nga talaga.

In fairness, bagay na bagay naman kasi sila, ha!

At sobrang sweet din kasi nina KD, Alexa kapag magkasama.

‘Yun na! (Jun Lalin)