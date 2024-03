Kathryn magpapasabog ng kaseksihan sa Palawan

Spotted nitong Martes ng umaga sa isang isla sa El Nido, Palawan si Kathryn Bernardo.

Shookt ang mga bisita ng isang hotel resort nang bumalandra sa kanilang harapan si Kath kasama ang kanyang glam team.

Nagulat ang mga tourist habang nagbe-breakfast sila sa beach front dahil nakita nga nila ang aktres na bumababa mula sa isang motorized boat na naghatid dito at sa mga kasama sa nasabing isla.

Kahit pagod sa biyahe at bitbit ang bag at mga gamit ay nagpaunlak pa rin ng selfie at video si Kathryn na nakapagpasaya sa umaga ng mga turista ng isla.

Very accommodating daw ang aktres at palaging nakangiti.

Agad ngang kumalat sa social media ang photos at videos ni Kathryn.

Gandang-ganda ang netizens dahil fresh na fresh daw ang face nito kahit na walang makeup.

Actually, work at maikling bakasyon ang gagawin ni Kathryn sa Palawan.

Pictorial ito para sa isang magazine. Summer ang peg ng shoot kaya excited na ang fans sa mga ilalabas na sexy photos ng aktres soon.

Magpapasabog nga ng kaseksihan si Kathryn sa Palawan.

Hindi pa man nakakapagsimula ng shoot ay inaabangan na ito ng netizens.

For sure pasabog daw ito at siguradong pag-uusapan ng bonggang-bongga sa online world.

Ang chika nga ng mga Marites, mas lalo raw paiinitin ni Kathryn ang summer nating lahat.

Abangan!