Hundred Islands binida agri, turismo ng Alaminos, Pangasinan

Ang month-long celebration ng Hundred Island sa Alaminos City, Pangasinan ay magtatampok ng isang “mainstay event” tungkol sa masaganang ani at pagpapalakas ng turismo.

Isa sa mga regular event sa western Pangasinan ay ang “Talaba Ihaw-Ihaw” na magaganap sa darating na Sabado (March 16) at ayon kay Alaminos City Mayor Arth Bryan Celeste, ang siyudad ng Alaminos ang pinakamalaking producer ng talaba sa Pangasinan.

“We want to market our product and, hopefully, it will also be as popular as the Alaminos City longganisa (local pork sausage),” ani Celeste.

Ayon sa alkalde, nasa 185 na sako ng bagong hango na talaba ang binili ng mga pribadong indibiduwal upang iihaw sa nasabing event sa may 400-meter kahabaan ng Barangay Poblacion.

Sinabi naman ni Alaminos City aquaculturist Mikhaela Tamayo, na may 1.5 ektarya ng oyster farm ang nasabing siyudad mula sa mga nayon sa Pangasinan, Mona, Cagucay at Baleyadaan.

Ayon kay Tamayo, ang siyudad ay may produksyon noong nakaraang taon na umabot sa 766 metric tons mula sa 266 oyster farmers.

Matagumpay na pinagtibay ng Alaminos City ang “modified bamboo raft technology” na ipinakilala ng Department of Agriculture-National Fisheries Research and Development Institute noong 2013.

Aniya, ang mga magsasaka sa Barangay Baleyadaan ay may 29 modified bamboo rafts.

“Environmental wise, it is safer and harvesting is also made easy with the bamboo raft, according to the farmers,” ani Tamayo.

Noong nakaraang taon, nasa 438,619 na turista ang nakibahagi sa month-long festival ng siyudad na tumaas ng 12 percent kumpara sa 389,006 bisita noong 2022. (Allan Bergonia)