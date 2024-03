Sino raw itong dating alkalde ang nabistong bumibisita sa kanyang kerida sa malayong lalalawigan sa bansa?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nag-overnight daw itong dating alkalde sa bahay ng kanyang kabit at kinabukasan ay naisipang mag-jogging sa village.

Sakto namang nakasabay niya ang dalawang senior citizen at binati ito. Nagulat daw si ex-mayor kung bakit siya nakilala gayung nakasuot na ito ng cap at may shades pa.

Sagot ng dalawang senior citizen, dati silang cons­tituent ni ex-mayor kaya kilalang-kilala nila ito kahit magtakip ng mukha.

Sumenyas daw si ex-mayor sa kanyang bodyguard na kausapin ang dalawang nakasabay sa jogging. Nag-abot daw ng P2,000 ang bodyguard sa mag-asawang senior citizen at sinabihan na huwag ipagkakalat na nakita nila si ex-mayor sa lugar.

Doon lang nabisto ng mag-asawa na itong si ex-mayor ay papa ng magandang girl sa kanilang subdivision. Ipinapalabas pa raw ng dating alkalde na may miting siya sa mga negosyante sa nasabing lalawigan pero “mating” pala sa kanyang kabit ang pakay ni kolokoy sa probinsiya.

Pintahan n’yo na. Ang initial ng pangalan ni ex-mayor ay makikita mo sa unang dalawang letra ng alpabeto.