Ellen Adarna niresbakan si Derek Ramsay sa bukaka video

As expected, niresbakan ni Ellen Adarna ang mister niyang si Derek Ramsay sa Instagram story.

Di ba nga, nasulat ko na tuloy ang bardagulan ng mag-asawa. At una ngang nag-post si Derek ng photo ni Ellen na nakahiga sa sofa na nakabukaka, at medyo nakanganga.

At siyempre, hindi pumayag si Ellen na hindi siya makaganti kay Derek. Kaya naman, noong nakatulog din si Derek, agad-agad din siyang kinunan ng photo, video ni Ellen!

Makikita nga sa IG story ni Ellen ang photo/video ni Derek na nakabukaka rin habang tulog na tulog sa sofa.

At katulad ng ginawa ni Derek kay Ellen, may background music din `yon ng kanta ni Whitney Houston na ‘I Will Always Love You’ na parang sinasabi nga nila sa isa’t isa, na kahit anong mangyari, kahit ano pa ang hitsura mo, mamahalin at mamahalin pa rin kita.

At siyempre, aliw ang mga faney sa ginagawa ng dalawa! Na kahit bumibilang na rin ng taon ang relasyon nila, napapanatili nilang masaya ang pagsasama nila, na para nga silang naglalaro.

“Waid suko baws. It’s a tie!” sabi ni Ellen kay Derek.

Bongga! (Dondon Sermino)