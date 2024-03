TINUKOY ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang pitong lugar sa karagatan na maituturing na “warlike and high risk areas” para sa mga marino.

Sa press briefing sa Malacanang, tinukoy ni DFA undersecretary for migrant workers affairs Eduardo de Vega ang Yemeni Coast, Southern section ng Red Sea, Gulf of Guinea, Sea of Azov, Strait of Kerch, Northern Black sea region at lahat ng pantalan sa Ukraine sa black sea at red sea na mga mapanganib na lugar para sa mga seafarer.

Sa ilalim ng ipinalabas na advisory, may mga patakaran aniya na binibigyan ng karapatan ang mga Filipino seaman na tumangging maglayag dito, bukod sa repatriation na babalikatin ng kanilang kompanya at kompensasyon na katumbas na dalawang buwan.

Kung papayag naman ang mga seafarer na maglayag dito, bibigyan sila ng bonus na katumbas ng isang buwan o double compensation at death at disability benefits.

“Under such classification as a war-like operation area, the seafarers have to be given the right to refuse sailing with repatriation at company cost and compensation equal to two months’ basic wage.” ani De Vega.

Sinabi ni De Vega na ang mga patakaran ay bahagi ng pagtiyak sa proteksyon at kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Epektibo ang advisory noong Pebrero 16, 2024 batay sa naging kasunduan sa International Transport Workers Federation.