Dahil wala na si Daniel: Tatay todo bantay kay Kathryn Bernardo

Kahit ilang araw na ang nakalipas ay usap-usapan pa rin sa social media ang seksing pagrampa ni Kathryn Bernardo sa ‘Bench Fashion Week Spring/Summer’.

Sa mismong official TikTok account ng Bench ay makikita ang video ni Kathryn na may pinakamataas na views!

Habang sinusulat ito, ang nasabing video ay nakahamig na agad ng more than 2 million plus views at siguradong tataas pa ito sa darating pang mga araw.

Ang video rin ng Asia’s Phenomenal Superstar ang nakakuha ng pinakamaraming heart likes and comments.

Libo-libo rin ang nag-share nito hindi lang sa TikTok kundi pati sa iba pang social media platforms and apps.

Marami ring netizens ang nag-add ng video ni Kath sa kani-kanilang ‘TikTok Favorites’. Bongga!

Panay papuri nga ang mga komentong mababasa mula sa netizens na tambay sa TikTok.

“Grabe si Kath! She is the moment! She is the brand!”

“Iba talaga ang confidence ‘pag alam mo na ‘yung worth mo!”

“Crying while watching this video, Kath is glowing. Her happiness is reflected in her aura.”

“Tao ka pa ba sa ganda mong ‘yan, Kath?”

“I’m not a fan but girl you look more , more, more waaaaayyyyyy gorgeous and the aura ha, radiating! Happy for you.”

“Nakikita ko talaga si Dakota Johnson sa kanya, ang ganda.”

Samantala, ang video naman ni Andres Muhlach na rumarampa sa Summer/Spring Fashion show ng Bench ang pumapangalawa sa may pinakamaraming views.

Nasa ikatlong puwesto ang TikTok video ni Vivoree. Pang-apat naman ang kay Bianca Umali na sinundan ng video ni Atasha Muhlach.

As of this writing, mababa pa ang numero ng videos nina Francine Diaz at David Licauco. Mas mataas ang views ng video ni Vivoree compared kay Francine.

May 59.9K views naman ang video ni Michelle Dee at 36.4K lang ang nanood na sa video ni Ruru Madrid kahit na super hataw ito sa pagsasayaw habang rumarampa.

Maging sa after fashion show interview video na naka post rin sa TikTok ay ang short video ni Kathryn ang nakakuha ng pinakamataas na views at pinakamaraming comments.

According kay Kathryn, sobrang nag-enjoy siya sa pagrampa niya kasi matagal-tagal na rin siyang hindi nakarampa for Bench. Excited siya sa mga susunod pa niyang fashion show.

Bet na bet din ni Kathryn ang choice of music na ginamit sa buong show lalo na ‘yung song na ‘Pretty Woman’ habang rumarampa siya.

Nakadagdag ng kasiyahan ni Kathryn ang pagdalo ng kanyang family sa nasabing event. Super cheer sa kanya ang kanyang mga magulang na sina Min at Teddy Bernardo, pati ang kanyang mga kapatid.

First time na manood ng fashion show ng tatay ni Kathryn.

Dahil kaya single na ulit ang aktres at wala na si Daniel Padilla kaya todo bantay si Daddy Teddy sa kanyang youngest child?

'Yun na!