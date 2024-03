Creamline winasiwas SGA, solo na sa tuktok

Madaliang winalis ng Creamline Cool Smashers ang SGA Strong Group Athletics, 25-13, 25-13, 25-19, para umangat sa 4-0 sa liga at magsolo lead sa taas ng standings.

Mistulang nagdesisyon si coach Sherwin Meneses na ipagpahinga ang ilan sa mga players niya at nakita sa laro na ito ang lalim ng kanyang roster.

Hindi naglaro para sa Creamline sina Pangs Panaga, Denden Revilla, at Mafe Galanza habang sa 1st set hindi rin pinasok sina Alyssa Valdez at Tots Carlos pero winasiwas parin ng Cool Smashers ang Athletics ng walang kahirap hirap.

Sa likod ng strong plays ng player of the game na si Bernadeth Pons at veterans na sina Bea De Leon at Michelle Gumabao, kinuha agad ng Creamline ang first set ng onting lagpas lang sa 20 minuto 25-13.

Second set na pinasok sina Carlos at Valdez at agad naman sila nagprovide ng spark. Umabot nga sa 15-2 ang lamang at kahit nagpakita ng buhay ang SGA hindi na nila nahabol hanggang sa magtapos ng 25-13.

Third set na siguro ang titignan ng SGA para sa kanilang future games dahil lumaban na nga sila dito pero hindi parin kayang ibridge ang gap ng talento ng dalawang koponan.

19 games na ang winning streak ng Creamline mula pa noong huling conference ng Premier Volleyball League at handa sila gawing 20 ito kalaban ang Chery Tiggo Crossovers sa Marso 16.

Paghahandaan ng Creamline ang Chery Tiggo dahil ibang klaseng hamon ito kumpara sa SGA.

“Syempre malaking boost sa amin. Makakapagprepare kami ng three days galing sa panalo. Titignan namin chery tiggo kung ano mga advantage and disadavantage namin”, sabi ni Meneses.

(Miguel Dumlao)