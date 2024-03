Cignal HD Spikers, Navy Sealions bombahan agad sa Spikers’ Turf

Mga laro sa.Miyerkoles:

(Rizal Memorial Coliseum

4:00pm – Richmarc Sports 3B vs PAF

6:00pm – PGJC-Navy vs Cignal

BUBUKSAN ng nagtatanggol na kampeon na Cignal na taglay ang bagong lineup ang kampanya sa pagpapanatili ng titulo laban sa PGJC-Navy habang susubukan ng Air Force ang katapangan ng Richmarc Sports 3B sa pares ng laro na magsisimula sa 2024 Spikers’ Turf Open Conference ngayong Miyerkoles sa Rizal Memorial Coliseum.

Ang HD Spikers ay nananatiling mabigat na puwersa sa kabila ng mga nawalang pangunahing manlalaro mula sa huling season sa pangunguna ng Open MVP nakaraang taon na si Jau Umandal.

Makakabangga nila ang inspiradong Navy na nakaangkla sa beteranong duo nina Joeven dela Vega at Greg Dolor at hinahawakan ng bagong coach na si George Pascua sa ganap na alas-6 ng gabi.

Ang tagapayo ng Cignal na si Dexter Clamor ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa pinalawak na listahan ng mga kalahok na koponan ngunit determinado siyang ipagtanggol ang kanilang korona matapos magdagdag ng lalim kina Ron Rosales, Cian Silang, Giles Torres, Nas Gwaza, Vince Lorenzo at Madz Gampong.

“We are very much excited for this conference kasi mas maraming teams na kasali and of course, we will do our best to defend our crown,” sabi ni Clamor.

Asam ng Navy Sealions, na aminado sa reputasyon ng HD Spikers, na maipakita ang mga solidong performance, na umaasa sa karanasan at kakayahan nina dela Vega at Dolor.

Una munang magbabanggaan ang Air Force at Richmarc Sports 3B sa alas-4 ng hapon opener kasama ang Airmen, sa pangunguna ni Ranran Abdilla, na nagtala ng league-record 47 puntos sa 2023 Invitational.

Umaasa ang Air Force na maitakda ang tono para sa kanilang kampanya, na suportado ng dating kasamahan sa beach volleyball na sina James Buytrago at Pol Salvador.

Sa kabilang banda, layunin ng Elite Spikers, kasama ang mga pangunahing manlalaro na sina middle Bonjomar Castel, libero Carlo Almario at setter Ralph Imperial, na agad magpasiklab sa torneo.

Samantala, muling ipinakikilala ng Spikers’ Turf ang promo na “Bring a Friend”, na nagpapahintulot sa mga tagahanga na bumili ng isang lower box ticket at magdala ng isang kaibigan nang libre. Nakatakda ang presyo ng tiket sa P320 para sa mga laro sa Rizal Memorial, PhilSports Arena at Sta. Rosa Sports Complex.

(Lito Oredo)