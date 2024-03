Blackwater gagawin lahat upang mapigilan sa opensa si Robert Bolick

Standings W L

Blackwater 3 0

Ginebra 2 0

NLEX 3 1

NorthPort 3 1

TNT 2 1

Terrafirma 2 1

Meralco 1 3

Phoenix 0 2

Rain Or Shine 0 3

Converge 0 4

San Miguel 0 0

Magnolia 0 0

Mga laro sa Miyerkoles: (PhilSports Arena)

4:30pm – Blackwater vs NLEX

7:30pm – Terrafirma vs Phoenix

MALAKING hump ang kailangang laktawan ng Blackwater laban sa NLEX sa katauhan ni Robert Bolick sa matchup ng dalawa sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena ngayong Miyerkoles.

Ni-reset ni Bolick ang kanyang career-high nang tumipa ng 46 points para ihatid ang Road Warriors sa 115-93 panalo kontra Converge noong Sabado. Talo sa unang salang sa torneo, nangolekta ng tatlong sunod na panalo ang NLEX.

Sa kabila, misyon ng Bossing na sungkitin ang ‘W’ para pantayan ang best start ng prangkisa na 4-0 noong 2018 Governors Cup. Biktima ng Dioceldo Sy-owned franchise ang Meralco, TNT at FiberXers noong Miyerkoles.

Lahat halos ng bunot ni coach Jeff Cariaso ay nakakapag-deliver, mula kina Rey Nambatac, Rey Suerte, RK Ilagan, Christian David at kahit si veteran James Yap.

Tinambakan ng Blackwater ng 35 ang Converge bago nanalo 90-78.

Laban sa rumaragasang NLEX, may gameplan na ang Bossing.

“We put our premium and our focus on how we like to defend and we’re not perfect,” sey ni Blackwater coach Jeff Cariaso. “There’s a lot to improve on, especially when we make subs.”

Masusubukan kung paano nila dedepensahan si Bolick na nag-a-average ng league-leading 32.5 points, 5.7 rebounds at 6.3 assists.

Inabisuhan din ni Road Warriors coach Frankie Lim ang kanyang ibang players para umayuda kay Bolick.

“Kailangan nilang mag-step up and contribute. At least for now, nagagawa ni (Rob) Herndon at saka ni (Jhan) Nermal, Enoch (Valdez),” aniya. “Pero we need everybody on the same page dahil delikadong kalaban ang Blackwater.”

(Vladi Eduarte)