Bernadeth Pons umatake, Creamline dinurog SGA

Mga laro sa Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Petro Gazz vs Farm Fresh

6:00pm – Cignal vs Choco Mucho

INILUBOG ng nagtatanggol na kampeon na Creamline Cool Smashers sa tulong ni Bernadeth Pons ang nakaharap na Strong Group Athletics sa pagwalis sa tatlong set, 25-13, 25-13, 25-19, upang masolo ang liderato sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference preliminaries sa PhilSports Arena sa Pasig City, Martes.

Nagtala and dating national beach volley team member na si Pons ng kabuuang 12 puntos mula sa itinala nitong 10 attacks at 2 aces upang itulak ang Cool Smashers sa ikaapat nitong sunod na panalo at agawin ang pagkapit sa solo na liderato ng single round robin format na torneo.

Agad na ipinamalas ng Cool Smashers ang matinding pagnanais na mapanatiling malinis ang karta sa una at ikalawa na set kung saan itinala nito ang matinding 15-1 abante na sinandigan na nito tungo sa pagpapalasap ng kabiguan sa baguhang Strong Group Athletics.

Tanging sa ikatlong set lamang nakahanap ng matinding hamon ang Cool Smashers kung saan nagpakita ang Athletics ng dikit na labanan.

Tumulong si Alyssa Valdez sa Cool Smashers na itinala nitong walong puntos mula sa 7 attacks at 1 ace.

Napag-iwan naman ang Strong Group sa ilalim ng team standings matapos na malasap ang ikaapat na sunod na pagkatalo.

(Lito Oredo)