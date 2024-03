Bagitong Angeline Poyos aakbayan Uste kontra UP

Standings W L

UST 5 0

La Salle 5 1

NU 5 1

FEU 3 3

Adamson 2 3

Ateneo 1 4

UE 1 5

UP 0 5

Mga laro sa Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm – UST vs UP

4:00pm – Ateneo vs AdU

MULING ibabala ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses si rookie spiker Angeline Poyos sa kanilang opensa pagharap nila sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa lalo pang umiinit na UAAP Season 86 women’s volleyball eliminations na lalaruin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong Miyerkoles.

Pakay ng Golden Tigresses na sakmalin ang malinis na six-game winning streak upang palakasin ang kapit sa tuktok ng team standings.

Magsisimula ang kanilang paluan sa alas-2 ng hapon, susundan ito ng bakbakang Ateneo Blue Eagles at Adamson University (AdU) Lady Falcons sa alas-4.

Nagpasiklab si Poyos sa nakaraang laban nila kontra Lady Eagles, tumikada ito ng career-high 26 points upang pamunuan ang Espana-based squad sa 25-19, 25-16, 25-19 pangwawalis sa Ateneo.

Masaya si Poyos sa ipinakitang determinasyon ng kanyang mga kakampi nang makipagsabayan sila sa paluan sa third set laban sa Blue Eagles.

“We somehow relaxed in the third set, but I’m grateful that we were able to recover,” saad ni Poyos na nakakuha nng suporta kina Regina Jurado at libero Bernadett Pepito.

Kakapitan din ng Golden Tigresses sina Mary Margaret Banagua at Xyza Gula upang lalong ibaon sa ilalim ng team standings ang Lady Maroons na wala pang panalo sa limang laro.

Sina Joan Marie Monares, Irah Anika Jaboneta at Nina Ytang naman ang huhugutan ng lakas ng Lady Maroons upang masilo ang mailap na panalo.

Samantala, pareho ang nais ng Lady Eagles at Lady Falcons, ang bumangon mula sa pagkakadapa sa nakaraang laban ng dalawa.

Nasa fifth place ng team standings ang Adamson na may 2-3 card habang 1-4 ang baraha ng Ateneo.

(Elech Dawa)