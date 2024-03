KINAGILIWAN ng mga netizen ang isang golden retriever sa TikTok dahil sa pagiging certified A’TIN nito o fan ng P-pop boyband na SB19.

Sa TikTok account ng isang may username na kenneth_kevin, ibinahagi niya ang fur baby nilang sumasabay sa favorite song niyang ‘Mapa’ ng SB19.

Pinatugtog ng amo ng golden retriever ang kanta at napabalikwas pa ang aso nang marinig ang unang lyrics ng kanta.

Lumapit pa ang aso sa speaker kung saan niya naririnig ang tugtog at sinabayan ito na akala mo ay naiintindihan niya.

Tuwang tuwa at bilib naman ang mga netizen sa pakitang gilas ng aso.

“What if dati siyang tao and nagpa-reincarnate siya bilang aso para hindi na nIya maranasan ang naranasan nIya sa past life nya,”

“Grabe first time ko mag-witness ng fur Atin”

“Latararatara..” pa lang ni Pablo, alam na niya. ang cutiieee huyy!”

“Awwww it feels like he knows what it means”

“Grabe yung song ng sb19 it will touch everyone’s heart in different forms.. truly how God guided them so much to make an incredible song Ike this.. also their leader Pablo..”