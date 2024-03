2 senior tinodas sa pinutol na puno

DALAWANG senior citizen ang nasawi matapos silang bistayin ng bala dahil sa pamumutol sa puno ng niyog sa Davao City.

Dead on the spot ang mga biktimang sina Gaudiosa Retutar, 73 anyos at Romeo Lumoha, 67 anyos, kapwa residente sa Barangay Cabantian, Davao City.

Ayon sa mga nakasaksi, nakaupo sa labas ng bahay si Retutar habang nasa loob naman si Lumoha nang dumating ang nakamotor na si Ludovico Ibañez, 59 anyos at residente sa Green Orchard Village sa nasabing barangay.pasado alas-siyete nang gabi noong Lunes.

Pagkakita sa babaeng biktima, agad niya itong pinutukan at saka sunod na pinuntirya si Lumoha.

Kapwa nakabulagta at naliligo sa sariling dugo ang mga biktima dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan nang madatnan ng mga rumespondeng tauhan ng Davao City Central 911.

Tumakas naman ang suspek na target ngayon ng manhunt operation ng pulisya.

Ayon sa Davao City police, personal na alitan ang tinitingnan nilang motibo sa krimen.

Nabatid na tatlong linggo na ang nakararaan, nag-away umano ang mga ito dahil sa pamumutol sa puno ng niyog sa kanilang lugar.

(Ronilo Dagos)