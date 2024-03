GOOD news para sa mga kababaihan na bumibida sa pagdiriwang ng National Women’s Day ngayong Marso.

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women’s Month, magbibigay ang Philippine Statistics Authority (PSA) ng libreng birth o marriage certificate sa unang 100 kababaihang pipila sa kanilang mga tanggapan sa Metro Manila tuwing Lunes sa buong buwan ng Marso.

Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, national statistician at pinuno ng PSA, bahagi ito ng pagsuporta ng ahensya sa adbokasiya na pagpapalaganap ng gender equality at inclusive society.

“As part of this celebration, the PSA, through the Civil Registration Service, shall provide the first 100 transacting women clients a copy of their own Birth or Marriage Certificate free of charge every Monday during the month of March at selected Civil Registry System Outlet in Metro Manila,” paliwanag ni Mapa.

Para makakuha ng libreng dokumento, kailangan magpakita ng isang valid ID at iba pang dokumento sa tanggapan ng PSA na karaniwang hinihingi sa mga aplikante ng civil registry tulad ng birth at marriage certificate.

Bahagi ang inisyatibo ng PSA sa pagdiriwang ng ‘Women’s Role in History Month’ na nakapaloob sa Presidential Proclamation No. 227, series of 1988.

Kinikilala nito ang mahalagang tungkulin ng mga kababaihan sa aspeto ng ekonomiya, kultura, politikal at panglipunan.