Yuki Togashi nagliyab sa dulo, Chiba Jets kampeon sa EASL

BABALIK ng Japan B.League ang Chiba Jets na paldo ang mga bulsa, mas yumaman ng $1 million.

Itinakas ng Jets ang manipis na 72-69 thriller laban sa Seoul SK Knights sa one-game East Asia Super League (EASL) finale Linggo ng gabi sa napunong Hoops Dome sa Lapu-Lapu City sa Cebu.

Tumipa ng 22 points si Yuki Togashi huli ang dalawang free throws 14 seconds na lang sa orasan na naging clincher nang kumabyos ang panabla sanang 3-pointer ni Jameel Warney sa buzzer.

Nagbaon ng apat na tres at may sahog pang seven assists ang 5-foot-6 guard, habang nasa stripe sa final free throws ay hinarana ng “M-V-P! M-V-P!” ng crowd.

Unbeaten sa walong laro sa five-month tournament ang Chiba.

“It was a dramatic, difficult game. Yuki took over at the end, and that has been the story of our season so far,” ani Jets coach John Patrick. “I’m also glad to do this in Cebu, with so many friendly and passionate fans.”

Umayuda ng 16 points, 16 rebounds si John Mooney, may 12 points si dating San Miguel import Ira Brown.

Nagkasya sa $500,000 runner-up prize ang Knights, kinapos ang 22 points, 17 rebounds, 7 assists ni Warney.

Sa battle for third na nagkakahalaga ng $250,000, tinalo ng dethroned champion Anyang Jung Kwan Jang ang New Taipei Kings 78-76.

Hindi naglaro sa Anyang si Rhenz Abando at si Jeremy Lin sa Taipei dahil sa injuries. (Vladi Eduarte)