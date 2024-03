Gaya ng dati, magiging caretaker muli ng gobyerno si Vice President Sara Duterte habang nasa ibang bansa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, si VP Sara ang manga¬ngasiwa sa gobyerno habang nasa Germany at Czech Republic si Pangulong Marcos kasama ang kanyang economic managers.

Kung sakaling may mga desisyon na kailangan ang pananaw ng presidente ay maaaring mag-usap ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya.

Ayon sa Palasyo nananatili ang kumpiyansa ng pangulo kay VP Sara sa kabila ng isyu sa pagitan ng presidente at ilang miyembro ng pamilya ng pangalawang pangulo.

Lumipad na nitong Lunes nang hapon ang Presidente patungong Germany at Czech Republic at ito na ang magiging pang-apat at pang limang biyahe sa ibang bansa ngayong 2024.

Kabilang dito ang Vietnam, dalawang beses sa Australia at ngayon ay ang dalawang bansa sa Europa. (Aileen Taliping)