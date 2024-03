Tulay sa pag-asenso

Marami sa mga maliliit na negosyante tulad ng mga may-ari ng sari-sari store at carinderia o mga nagtitinda sa palengke ay umaasa sa utang kapag sila ay kinapos ng pambili ng kanilang ititinda.

Dahil mahirap humiram ng pondo sa bangko at iba pang institusyong pinansyal, no choice po ang mga maliliit na negosyanteng tulad nila kundi umutang sa mga nagpapa-‘five-six.’

Kaya tinawag na ‘five-six’ ay dahil sa bawat limang piso na utang ay anim na piso ang dapat ibayad.

Kahit na malaki ang patong na interes ay pinapatos po ng mga gipit sa pondo dahil madali lang umutang at walang hinihinging kolateral at iba pang mabusising requirements.

Ang ilan ay nakakabayad naman kahit napakalaki ng tubo, pero marami ang nalulubog na lang sa utang dahil sa bigat ng interes na pinapataw.

Para makawala na sa mga ganitong mapagsamantalang money lender, naghain po ng solusyon sa Kongreso ang inyong lingkod kasama ang aking kapwa mga mambabatas.

Ito po ay ang panukala sa ilalim ng House Bill (HB) 7363 na gawing permanente na ang pagpapatupad ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso program o P3 ng Department of Trade and Industry (DTI).

Sa P3, gagawing madali na ang requirements para makahiram ng pondo nang walang kailangang kolateral.

Napakababa rin ng interes sa P3 program. Hindi hihigit sa 2.5 porsyento kada buwan. Malayo ito sa may 20 porsyento kada buwan na pinapatong ng mga usurerong nagpapa-‘five-six.’

Dati po ay may P3 program ang DTI. Kaya nga lamang ay naubos ang pondo nito noong 2022 dahil ginamit na tulong para maisalba ang mga maliliit na negosyo mula sa pagkalugi dahil sa pandemya.

Titiyakin po sa ilalim ng HB 7363 na may sapat na pondo muli ang P3 program na ang magpapatupad ay ang Small Business Corporation (SBC) ng DTI.

Magtatalaga ng mga partner ang SBC tulad ng mga rural bank, thrift bank, kooperatiba, microfinance institution at iba pang kwalipikadong magpautang para masiguradong madaling makakuha ng pondo mula sa P3 ang mga tinatawag na micro and small enterprises tulad ng mga sari-sari store owner at market vendor.

Ang maaring mautang na pondo ay mula P5,000 hanggang P200,000. Kapag direktang umutang sa SBC ay hindi hihigit sa isang porsyento kada buwan ang interes. Kapag naman sa mga partner institution ay hindi dapat lumagpas sa 2.5 porsyento ang interes kada buwan.

Lingid po sa kaalaman ng karamihan, may 90 porsyento ng mga negosyo sa bansa ay mga micro and small enterprises kaya’t napakaraming makikinabang mula sa P3.

Dahil magaan na ang mga terms ng pautang sa P3, madali nang makakabayad ang mga maliliit na negosyante. Magagamit nila ang dagdag na pondo para mapalago ang kanilang negosyo.

Kapag napalago nila ang negosyo, mangangailangan sila ng dagdag na mga empleyado kaya’t makakatulong ang P3 sa paglikha ng maraming trabaho.

Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na ginawa nitong nakaraang tatlong buwan, ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang nanatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino.

Ang pagsasabatas po ng panukalang P3 program ang isa sa mga epektibong solusyon para makontra ang epekto ng inflation at umasenso ang buhay ng maraming Pilipino.