Train para sa probinsiya ng Rizal

Ang mga train ang tunay na mass transport dahil daan-daang pasahero ang naihahatid nito sa bawat biyahe.

Kaya lagi tayong nakabantay sa mga bagong development sa railway transport.

Ilan sa inaabangan natin ay ang pagbubukas ngLRT1 Phase 1 Extension bago matapos ang 2024; ang MRT-7 na targetted sa November 2025; Metro Manila Subway sa 2029; at North South Commuter Railway (NSCR) Phase 1 sa 2029.

Pero hindi nababanggit ang MRT-4 Project na uumpisahan ang konstruksyon ngayong 2024 at matatapos sa 2027. Target ang full operation ng MRT-4 pagpasok ng 2028; mauuna pa nga eto kesa Metro Manila Subway at NSCR.

Ang MRT-4 ay isa ring elevated metrorail mula sa Quezon City hanggang Taytay Rizal. May habang 15.56 kilometro ang riles na ilalatag sa siyudad ng Mandaluyong, Quezon City, at Pasig City; at sa bayan ng Cainta at Taytay sa probinsiya ng Rizal.

Halos parallel eto sa Ortigas Avenue, ang main road sa pagitan ng Metro Manila at Rizal province. Noong 2021, nakapagtala ng average daily traffic (AADT) na 185,699. Pero sang-ayon sa datos, 9.07% lang dito ang public transport (e.g., jeepney, bus, UV Express, taxi). Dahil walang alternatibong pampublikong sasakyan, lagi na lang siksikan at overloadedang public transport dito.

Kaya naman, marami sa mga residente ng lugar ang gumagamit ng pribado sasakyan, na lalong nagpapalala sa trapiko sa araw-araw. Sinasabing inaabot ng tatlong oras ang biyahe mula sa Tikling, Taytay hanggang sa Ortigas CBD o EDSA Crossing ng Mandaluyong.

Sa pagtatayo ng MRT-4, ayon sa pag-aaral, halos 4,000 pasahero isasakay nito kada oras kapag rush hours, at 2,500 pasakero kada oras sa off-peak hours. Bukod diyan, wala pang 30 minuto ang magiging biyahe mula Cainta hanggang Ortigas.

Ang riles ng MRT4 ay ilalatag sa umiiral naright-of-way sa Ortigas Avenue, Ortigas Avenue Extension, Taytay Diversion Road, at Manila East Road. Itatayo ang depot sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Kaya walang nakikitang balakid sa konstruksyon mula sa isyu ng right-of-way.

Mula sa US$1 bilyon na pondo mula sa Asian Development Bank, pakikinabangan ng mga taga-Rizal ang full operation ng MRT-4 pagpasok ng 2028.

Para naman sa mga marites diyan, eto ang mga latest sa Metro Manila Subway Project.

Nangako si Finance Secretary Ralph Recto at JICA Chief Representative Takema Sakamoto na ang ikatlong pondo para sa pagtatayo ng MMSP ay lalabas ngayong buwan ng Marso. Eto ang patunay na tuloy-tuloy ang pag-usad ng MMSP.

Nitong nakaraang linggo, pinaandar na rin ang tunnel boring machine (TBM) No. 4 sa North Avenue Station. Ang TBM No. 4 ay isa sa 6 na TBM para sa pagtatayo ng tunnel at 4 stations sa Quirino Highway , Tandang Sora, North Avenue at East Valenzuela.

Sabi ni DOTr Secretary Jaime J. Bautista, kayang tapusin ang pag-tunnel mula North Ave hanggang Tandang Sora sa loob ng 12 buwan.

Nasa 40% pa lamang ang natatapos sa MMSP; malaking hamon sa proyekto ang pagkuha ng right-of-way mula sa pribadong lupain na tatamaan. Sabi ni Undersecretary for Railways Jeremy Regino, 55% pa lang ang secured samga right-of-acquisition.

Nagsabi si Usec Regino na posibleng gamitin ang expropriation proceeding sa pagresolba ng ROWA, sakaling ma-deadend ang negosasyon sa mga may-ari; kung saan maglalabas ng order ang korte para okupahan ang lupa at umpisahan ang proyekto. Kung hindi pa rin magkasundo, ang korte na ang magpapasya kung magkano ang babayaran ng gobyerno sa may-ari.

Kaya naman kumpiyansa si Usec. Regino na matutupad ang target na 2029.