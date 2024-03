Aalamin ng Senado kung paano nakalusot sa Pilipinas ang dalawang Bugatti Chiron sports cars na narekober ng mga awtoridad kamakailan.

Sa Senate Resolution No. 954, hangad ng Senado na matakpan ang revenue leakage dahil sa ilegal na pagpasok ng mga luxury car sa bansa.

Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, hindi dumaan sa regular customs clearance ang dalawang luxury sports car, isang kulay asul na Bugatti na may plakang NIM 5448 at isang pulang Bugatti na may plakang NIM 5450. Parehong walang import documents ang dalawang sasakyan gaya ng kinumpirma ng Management Information System at Technology Group ng Bureau of Cus-toms (BOC).

“Kailangang matukoy ang mga butas sa mga proseso sa gobyerno na humahantong sa patuloy na tahasang pagpupuslit ng mga luxury item sa bansa, kabilang ang mga sasakyan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nawawalan ng kita ang gobyerno at nagdudulot ito ng malaking banta sa pambansang ekonomiya,” sabi ni Gatchalian, na namumuno ng Senate Committee on Ways and Means.

Ayon sa senador, ang isang pagsisiyasat ay magbibigay-daan sa pamahalaan na masuri kung gaano katalamak ang pag-pupuslit ng sasakyan sa bansa, para mapahusay ang border control measures, magdisenyo ng mga makabagong pamamaraan at teknolohiya upang masawata ang luxury car smuggling, at matugunan ang tax leakages.

Matapos makatanggap ng impormasyon noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsagawa ng imbestigasyon ang BOC sa mga ulat na ang nasabing mga luxury vehicle ay pumasok sa bansa nang hindi dumaan sa regular customs clearance.

Ang dalawang Bugatti na nagkakahalaga ng P165 milyon bawat isa at hindi nagbayad ng custom duties at taxes, ay nakarehistro sa pangalan ng isang Menguin Zhu at isang Thru Trang Nguyen. Kung pinatawan ito ng 50% excise tax, dapat ay nakakolekta ang gobyerno ng P165 milyon mula sa importasyon ng dalawang sasakyan. (Dindo Matining)