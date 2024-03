Rookie Cade Flores may hugot sa laro

MAY pinaghuhugutan si Cade Flores sa kanyang mga laro sa PBA Philippine Cup.

Inisnab ng fans ang Fil-Am rookie ng NorthPort sa botohan para sa Rookies-Sophomores-Juniors squads na lalaro bilang palabok sa All-Star Weekend sa Bacolod sa March 22-24.

“I guess it fuels me,” ani Flores. “It gives me extra motivation to win games, that extra push.”

Nagparamdam si Flores nang tumipa ng career-high 21 points, may 12 rebounds pa, nang akayin ang Batang Pier sa 124-120 decision kontra Phoenix Super LPG noong Biyernes.

Sinundan niya ‘yun ng 13-point, 6-rebound performance sa 90-85 win din laban sa Meralco nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Sa huling laro, ipinagdiinan naman ni Flores ang tibay niya sa depensa nang sumikwat naman ng season-high 6 steals. Naka-tatlong nakaw lang siya sa kabuuan sa first three games ng Batang Pier sa conference.

Kabuhol ng NorthPort sa 3-1 ang NLEX sa likod ng Blackwater (3-0) at Ginebra (2-0).

Sa dalawang laro nitong nagdaang linggo, nag-average si Flores ng 17 points, 7.5 rebounds, 3.5 assists, 1 steal at 1 block para tulungan ang Batang Pier sa three-game winning streak, best-ever start ng prangkisa sa All-Filipino. (Vladi Eduarte)